بريطانيا تسجل أكثر من 189 ألف إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

شهدت المملكة المتحدة يوم الخميس ارتفاعا كبيرا وزيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت السلطات 189 ألف حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة في بريطانيا إنها سجلت 189213 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس مقارنة مع 183037 أمس، وهو الرقم القياسي السابق.

وأوضحت بيانات حكومية أن عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 332.

ويشمل الرقم الوفيات التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل ملائم خلال فترة الأعياد.

المصدر: رويترز