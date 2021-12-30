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السفارة الأمريكية لدى الخرطوم تدين مقتل متظاهرين سودانيين وإصابة العشرات في الاحتجاجات

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السفارة الأمريكية لدى الخرطوم تدين مقتل متظاهرين سودانيين وإصابة العشرات في الاحتجاجات
AP
احتجاجات في السودان
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دانت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم مقتل 4 متظاهرين سودانيين وإصابة العشرات في مظاهرات شهدتها البلاد للمطالبة بـ"حكم مدني".

وفي تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت سفارة واشنطن: "ندين مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات خلال مظاهرات اليوم".

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وأضافت: "نشجب الهجمات العنيفة التي تشنها أجهزة الأمن السودانية على وسائل الإعلام والصحفيين".

وحثت السفارة السلطات السودانية على "حماية حرية الصحافة".

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية (غير حكومية) سقوط 4 قتلى في مظاهرة 30 ديسمبر، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد نشر تغريدة على "تويتر" أعرب من خلالها عن عميق قلقه من استخدام القوة ضد المحتجين في السودان.

وقال بلينكن في التغريدة: "منزعج بشدة من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن السودانية استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحجبت الإنترنت، وحاولت عرقلة عمل وسائل الإعلام".

وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شعب السودان في مطالبته بالحرية والسلام والعدالة.

المصدر: RT

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