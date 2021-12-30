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الخرطوم: أربعة قتلى في صفوف المتظاهرين

أخبار العالم العربي

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أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي خلال احتجاجات الخرطوم وأم درمان. وأكدت اللجنة أن الأمن استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي.

وكانت القوات الأمنية قد اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وأغلقت الجسور المؤدية لشارع النيل المؤدي للقصر الرئاسي وقطعت الانترنت من أجل إخماد التظاهرات.. هذا وطالب تجمع المهنيين السودانيين باستمرار الحراك من أجل دولة مدنية.

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