لأول مرة.. إيطاليا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا قفزة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية للإصابات عتبة الـ100 ألف حالة لأول مرة يوم الخميس.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أنها سجلت 126 ألفا و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس بعد تسجيلها 98 ألفا يوم الأربعاء.

وتسجل إيطاليا معدلات قياسية للإصابات بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي.

وأكدت وزارة الصحة أيضا إجراءها عددا قياسيا من الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، بلغ مليونا و150 ألف اختبار، مما أثر على عدد الإصابات التي تم اكتشافها.

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وبلغت الحصيلة اليومية للوفيات 156 حالة يوم الخميس.

ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في الوقت الحالي 779 ألف شخص، بينهم أكثر من 767 ألفا تحت العزل الصحي.

ولا يزال 1226 شخصا في أقسام العناية المركزة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات 10.8 ألف شخص.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء أكثر من 5 ملايين و981 ألف حالة، وعدد الوفيات 137 ألفا و247 حالة.

المصدر: نوفوستي