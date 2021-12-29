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إيطاليا.. رقم قياسي غير مسبوق لإصابات كورونا

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إيطاليا.. رقم قياسي غير مسبوق لإصابات كورونا
Reuters GM/AS
تدابير احترازية ضد كورونا في إيطاليا
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 98030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها في البلاد منذ بدء الجائحة.

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وكانت السلطات الصحية سجلت، أمس الثلاثاء، 78313 إصابة جديدة بالمرض.

كما رصدت السلطات الصحية 136 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، نزولا من 202 في اليوم السابق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن "قلقها الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا، بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".

المصدر: "رويترز"

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