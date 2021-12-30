روسيا وأذربيجان تتفقان على تكثيف العمل لتطبيق اتفاقات قره باغ

اتفق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأذربيجاني جيحون بيراموف على العمل من أجل تطبيق الاتفاقات حول تسوية النزاع في منطقة قره باغ بأسرع ما يمكن.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، اليوم الخميس، أنهما تبادلا الآراء حول سير تنفيذ الاتفاقات الثلاثية لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان التي تم التوصل إليها في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021.

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وأشار البيان إلى أنهما "اتفقا على العمل من أجل تطبيق مقررات اجتماعات القمة بشكل كامل وبأسرع ما يمكن، بما في ذلك في ما يتعلق باستعادة الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة وإطلاق الآلية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا".

واستعرض الوزيران حصيلة العمل المشترك في العام 2021 في ما يخص العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان وجدول الأعمال الإقليمي والدولي.

وأكد لافروف ونظيره الأذربيجاني على "التقدم الناجح للشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأذربيجان على كافة الاتجاهات".

المصدر: تاس