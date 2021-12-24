باشينيان: أرمينيا مهتمة باتفاق سلام مع أذربيجان

ذكر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أنه ينوي المشاركة في القمة غير الرسمية لزعماء رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ حيث ينوي عقد لقاء غير رسمي مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف.

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وقال باشينيان عبر "فيسبوك"، مساء الجمعة: "سأذهب إلى هذا الاجتماع. حاليا لا يدور الحديث عن لقاء ثنائي (مع علييف)، لكن لقاء غير رسمي سيعقد على الأرجح".

وأضاف باشينيان: "نحن بلا شك مهتمون في إبرام اتفاق سلام وبدء المفاوضات حوله. اقترح الرؤساء المشاركون في مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أجندة للمفاوضات يتمثل أحد بنودها في تحقيق تسوية سلمية شاملة. إننا مهتمون في ذلك ولم نرفض التحدث عن هذا الموضوع ولا ننوي التخلي عن ذلك".

ويسود توتر حاد العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا يستمر منذ أواخر الحقبة السوفييتية حينما اندلعت بين الجانبين أزمة حول إقليم قره باغ الذي كان يدخل في حينه ضمن الجمهورية الأذربيجانية السوفييتية.

وفي يوم 27 سبتمبر 2020 استؤنفت العمليات القتالية الواسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن المحليين عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لا تحظى بأي اعتراف دولي بما في ذلك من قبل يريفان، التي تمثل في الوقت ذاته أرمن قره باغ في المفاوضات الرسمية.

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر 2020، بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من اليوم التالي.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرميني في الفترة بين 1992-1994.

وعلى الرغم من انتهاء المرحلة الساخنة من النزاع العسكري، إلا أن العمليات القتالية المنفردة لا تزال مستمرة وتدور حاليا على الخط الحدودي بين دولتي أذربيجان وأرمينيا وسط مشاكل في سبيل ترسيم الحدود بين الطرفين في ظل توسع أراضي سيطرة القوات الأذربيجانية.

المصدر: وكالات