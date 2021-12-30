الأمم المتحدة تدين استمرار عمليات نهب ممتلكات وأصول البعثة المختلطة السابقة في الفاشر

أدانت الأمم المتحدة، استمرار عمليات النهب والاعتداءات على منشآتها ومعداتها وإمداداتها الممنوحة للسلطات السودانية بغرض الاستخدام المدني، في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور.

وقالت الأمم المتحدة في بيان منسوب إلى ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن "مرفقا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي للهجوم تعرض يوم الثلاثاء للهجوم، حيث تم نهب أكثر من 1,900 طن متري من السلع الغذائية التي كان من المفترض أن تكفي لإطعام 730 ألف شخص ضعيف لمدة شهر".



وأعرب الأمين العام عن الأسف لفقدان المساعدات وغيرها من المعدات والإمدادات الموجهة لصالح مجتمعات دارفور، داعيا حكومة السودان إلى "استعادة النظام، وكفالة استخدام ممتلكات وأصول البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" للأغراض المدنية حصرا، بما يتماشى مع الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة، في مارس من هذا العام".

كما دعا الأمين العام السلطات السودانية إلى تيسير بيئة عمل ومرور آمنة لعمليات الأمم المتحدة المتبقية في الفاشر.

المصدر: الأمم المتحدة