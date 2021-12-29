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الصحة التركية تعلن توافر اللقاح المحلي "توركوفاك" بدءا من الخميس

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الصحة التركية تعلن توافر اللقاح المحلي
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة التركية توافر لقاح "توركوفاك" المحلي للتطعيم بدءا من يوم غد الخميس بعدما حاز رخصة الاستخدام الأسبوع الماضي.  

وتلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجرعة المعززة بلقاح "توركوفاك" خلال زيارة إلى المدينة الطبية في أنقرة، وأعلن من هناك توافر "توركوفاك" في المدن الطبية للتطعيم.

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وأشار قوجة إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100 في المئة، وقال إن لذلك الحدث "أهمية تاريخية للغاية".

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في نوفمبر 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير الماضي.

 

المصدر: وكالة "الأناضول"

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