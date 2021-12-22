أردوغان يعلن ترخيص لقاح "توركوفاك" للاستخدام الطارىء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التصريح باستخدام لقاح "توركوفاك" محلي الصنع للاستخدام الطارىء، مبنيا أنه سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد "سينوفاك" و"بيونتيك".

وقال أردوغان في تصريح عقب حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الطارئ: "نشعر بالسعادة لمشاركة توركوفاك مع البشرية جمعاء. بعد فترة طويلة من الدراسة والتحضير، أصبح لقاح توركوفاك الخاص بنا والذي وصل إلى مرحلة الإنتاج والاستخدام بعد الحصول على الموافقات اللازمة، رمزا لجهودنا لحماية أمتنا من الوباء بأكثر الطرق فعالية".

وأعرب أردوغان عن سعادته بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل لأول لقاح محلي مضاد لكورونا، مهنئا جميع من ساهم في تطويره وإنتاجه.

وأشار إلى أنه "من الأهمية البالغة أن يتمكن بلدنا من إنتاج اللقاح الذي يعتبر الإجراء الأكثر فاعلية ضد الوباء الذي يجتاح العالم منذ عامين، كما أن كون اللقاح أنتج وتم تطويره بالكامل بواسطة علمائنا وباحثينا وامتلاكنا لبراءة اختراعه، فهذا له مغزى كبير".

وذكر أردوغان أن لقاح "توركوفاك" سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد "سينوفاك" و"بيونتيك"، مشيرا إلى أن هناك مواطنين واجهوا جميع المخاطر من أجل انتظار التطعيم باللقاح المحلي، داعيا إياهم للحصول على لقاح "توركوفاك" من خلال حجز مواعيدهم في أقرب وقت.

وأكد أن تركيا ليست دولة تبخل بلقاحاتها وأدويتها كبعض الدول الأخرى، مضيفا: "لقد أرسلنا خلال الجائحة إمداداتنا الطبية لا سيما الأقنعة إلى 160 دولة و12 منظمة دولية حول العالم. كما أرسلنا بعض اللقاحات التي نتلقاها من أماكن أخرى إلى بلدان صديقة هي بأمس الحاجة إليها".

المصدر: "الأناضول"