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أردوغان يتحدث عن الخطة الاقتصادية الجديدة وتأثيرها على تركيا

مال وأعمال

أردوغان يتحدث عن الخطة الاقتصادية الجديدة وتأثيرها على تركيا
Reuters MURAT CET NMUHURDAR
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة التي كشفت عنها أنقرة أمس الثلاثاء.

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وفي كلمة له، قال رجب طيب أردوغان: "الخطة الجديدة التي أعلناها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل تلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها".

وأكمل الرئيس التركي: "عازمون على حماية مكتسبات مواطنينا من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف"، مؤكدا أن "كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك".

المصدر: "الأناضول"

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