أردوغان يتحدث عن الخطة الاقتصادية الجديدة وتأثيرها على تركيا
Reuters MURAT CET NMUHURDAR
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تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة التي كشفت عنها أنقرة أمس الثلاثاء.
وفي كلمة له، قال رجب طيب أردوغان: "الخطة الجديدة التي أعلناها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل تلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها".
وأكمل الرئيس التركي: "عازمون على حماية مكتسبات مواطنينا من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف"، مؤكدا أن "كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك".
المصدر: "الأناضول"
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