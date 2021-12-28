خط عسكري ساخن يربط اليابان بالصين العام المقبل

وافقت اليابان اليوم الثلاثاء على إطلاق خط عسكري ساخن مع الصين العام المقبل.

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وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، تعليقا عن المحادثات الأخيرة بين وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ونظيره الصيني وي فنغي، إن كيشي وافق على إطلاق خط عسكري ساخن مع الصين العام المقبل.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن كيشي أجرى مكالمة فيديو مع فنغي أمس الاثنين، أكد فيها وزير الدفاع الياباني على أهمية الاستقرار في مضيق تايوان.

المصدر: رويترز