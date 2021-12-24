وكالة: اليابان وأمريكا تضعان خطة لمواجهة أي طارئ في تايوان

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن القوات المسلحة اليابانية والأمريكية وضعتا مسودة خطة لعملية مشتركة للتعامل مع أي طارئ محتمل في تايوان، وسط التوتر المتزايد بين الجزيرة والصين.

وقالت كيودو نقلا عن مصادر لم تسمها في الحكومة إنه بمقتضى الخطة، ستنشئ قوات مشاة البحرية الأمريكية قواعد مؤقتة بسلسلة جزر نانسي الممتدة من كيوشو، وهي واحدة من جزر اليابان الأربع الرئيسية، إلى تايوان، وذلك في المرحلة الأولى من حدوث أمر طارئ في تايوان، كما ستنشر قوات هناك.

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وأضافت أن القوات المسلحة اليابانية ستقدم دعما لوجستيا للقوات الأمريكية هناك، يشمل مثلا الذخيرة والوقود.

وذكرت وكالة الأنباء أن اليابان والولايات المتحدة ستتوصلان على الأرجح إلى اتفاق على بدء صياغة خطة رسمية خلال اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالبلدين في اوائل العام المقبل.

ولم يتسن الحصول إلى الآن على تعليق من المسؤولين بوزارة الدفاع اليابانية.

وقال مسؤولون أمريكيون، مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنه في ظل وجود عشرات الآلاف من القوات الأمريكية في اليابان، ونظرا لقربها من تايوان، فإن طوكيو ستضطلع بدور مهم على الأرجح عند حدوث أي طارئ في الجزيرة.

وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا وتنتظر اليوم الذي يمكن أن تعيد فيه الجزيرة إلى سيطرتها، سلميا أو عسكريا.

المصدر: رويترز