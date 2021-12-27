إيطاليا تسجل 142 وفاة و30810 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 142 وفاة و30810 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 136753، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5.68 مليون.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 81 وفاة و24883 إصابة بالفيروس.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

المصدر: "رويترز"