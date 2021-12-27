فرنسا.. إنقاذ 40 شخصا من مياه القنال الإنكليزي

أعلنت مقاطعة كاليه الفرنسية، المطلة على القنال الإنجليزي، أنه تم إنقاذ 40 شخصا من مياه القنال.

وأوضحت المقاطعة في بيان أن المجموعة أُنقذت خلال الليل بين أمس الأحد واليوم الاثنين، ونُقلت إلى ميناء كاليه.

وحذر البيان الناس مجددا من محاولة عبور القنال بطريق غير مشروع.

ولم يذكر بيان المقاطعة ما إذا كان الأشخاص الذين أٌنقذوا مهاجرين، كما لم تذكر شيئا عن جنسياتهم.

والشهر الماضي غرق 27 مهاجرا في القنال الإنجليزي عندما تسرب الهواء من الزورق المطاطي الصغير الذي كانوا يستقلونه في الطريق من فرنسا إلى بريطانيا.

المصدر: "رويترز"