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تركيا تعتقل 6 أشخاص متهمين بالانتماء لمنظمة "غولن" أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد

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تركيا تعتقل 6 أشخاص متهمين بالانتماء لمنظمة
Reuters
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ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، القبض على 6 أشخاص متهمين بالانتماء لمنظمة "غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان من ولاية موغلا بجنوب غربي البلاد.

وكشفت مصادر أمنية لـ"لأناضول" أن "قيادة خفر السواحل تلقت معلومات حول عزم أشخاص مشتبهين بالانضمام لـ"غولن"، الفرار خارج البلاد".

وقالت المصادر إن قوات من خفر السواحل أوقفت يختا قبالة سواحل قادرغا في قضاء مرمريس.

وأضافت أنه "باستثناء القبطان وطاقمه تم القبض على 6 مشتبهين بالانتماء للتنظيم"، مشيرة إلى أن أسماء الموقوفين غير مدرجة في تصريح الرحلة البحرية.

المصدر: الأناضول

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