تركيا تعتقل 134 شخصا على الأقل يشتبه في انتمائهم لمنظمة فتح الله غولن
Reuters
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اعتقلت السلطات التركية ما لا يقل عن 134 شخصا صباح اليوم الثلاثاء، للاشتباه في انتمائهم لمنظمة رجل الدين المعارض فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتنظيم محاولة انقلاب في يوليو 2016.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الاعتقالات وقعت في خمس مناطق في اسطنبول وأنقرة.
وفي 15 يوليو 2016 قامت مجموعة من جنود وضباط القوات المسلحة التركية بمحاولة انقلاب، واندلعت مواجهات في اسطنبول أسفرت عن مصرع 250 شخصا، وأصيب أكثر من ألفي آخرين.
وتتهم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، ومنظمة "فيتو" (FETO) التابعة له بالتحضير لذلك الانقلاب الفاشل.
المصدر: خبر ترك + تاس
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