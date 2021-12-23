رئيس الجبل الأسود يدخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش أنه دخل الحجر الصحي بعد نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا في أعقاب اختلاطه بشخص مصاب بالفيروس.

وقال البيان الصادر عن مكتب الرئيس بهذا الصدد، إن "الرئيس لديه أعراض خفيفة وهو بحالة جيدة. ووفقا للإجراءات لمحاربة الوباء سيبقى هو في الحجر الصحي وسيؤدي واجباته الرئاسية العادية".

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يذكر أن ميلو جوكانوفيتش (59 عاما) كان رئيسا للجمهورية أو رئيسا للحكومة في الجبل الأسود منذ ثلاثة عقود، وهو يعتزم الترشح للرئاسة من جديد في 2023.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الجبل الأسود بلغ 161 ألفا و944 شخصا منذ بدء الوباء، وتوفي 2385 شخصا جراء الفيروس.

المصدر: "رويترز"