 
مباشر

رئيس الجبل الأسود يدخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا

أخبار العالم

رئيس الجبل الأسود يدخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا
Reuters STEVO VASILJEVIC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s13l

أعلن مكتب رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش أنه دخل الحجر الصحي بعد نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا في أعقاب اختلاطه بشخص مصاب بالفيروس.

وقال البيان الصادر عن مكتب الرئيس بهذا الصدد، إن "الرئيس لديه أعراض خفيفة وهو بحالة جيدة. ووفقا للإجراءات لمحاربة الوباء سيبقى هو في الحجر الصحي وسيؤدي واجباته الرئاسية العادية".

إقرأ المزيد
الجبل الأسود.. بدء حملة التطعيم بلقاح
الجبل الأسود.. بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

يذكر أن ميلو جوكانوفيتش (59 عاما) كان رئيسا للجمهورية أو رئيسا للحكومة في الجبل الأسود منذ ثلاثة عقود، وهو يعتزم الترشح للرئاسة من جديد في 2023.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الجبل الأسود بلغ 161 ألفا و944 شخصا منذ بدء الوباء، وتوفي 2385 شخصا جراء الفيروس.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا