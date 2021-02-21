 
مباشر

الجبل الأسود.. بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار العالم

الجبل الأسود.. بدء حملة التطعيم بلقاح
Reuters STEVO VASILJEVIC
وصول لقاح "سبوتنيك V" الروسي الصنع إلى الجبل الأسود من صربيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptiu

أعلن معهد الصحة العامة في الجبل الأسود عن بد التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي تم توريده للبلاد من صربيا.

ووصف المعهد بدء التطعيم يوم السبت بأنه "أهم مرحلة في محاربة الجائحة".

إقرأ المزيد
سلطات الجبل الأسود توافق على شراء لقاح
سلطات الجبل الأسود توافق على شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

وكانت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش قد سلمت يوم 17 فبراير الجاري ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى الجبل الأسود، وذلك بعد أن وافقت السلطات الصحية في هذا البلد على استخدام اللقاح الروسي.

وذكرت وزارة الصحة في الجبل الأسود أن البلاد تجري مباحثات مع الحكومة الروسية ومركز غاماليا الروسي بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" من روسيا مباشرة.

المصدر: "نوفوستي"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا