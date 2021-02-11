سلطات الجبل الأسود توافق على شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pr6l
أصدر معهد الأدوية والمواد الطبية في الجبل الأسود إذنا لاستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.
وأشار المعهد إلى أنه وافق على استيراد اللقاح الروسي بقرار من الحكومة، التي لم تبدأ بأي حملات لتطعيم السكان بعد.
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن هناك مباحثات حول توريدات اللقاح الروسي إلى البلاد.
يذكر أنه منذ بدء انتشار الوباء تم تأكيد إصابة نحو 10% من عدد سكان البلاد البالغ نحو 620 ألف نسمة بكورونا، فيما توفي بالفيروس أكثر من 680 شخصا في الجبل الأسود.
المصدر: نوفوستي