صربيا تبحث مع روسيا سبل إنتاج مشترك للقاح "سبوتنيك v"

قال وزير الابتكار والتنمية التكنولوجية الصربي نيناد بوبوفيتش إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v" الروسي ضد كورونا بدءا بالتعبئة، ووصولا إلى دورة إنتاج كاملة.

وأضاف بوبوفيتش في بداية اجتماع مع وفد روسي: "نعرب عن عميق امتناننا للدعم الروسي المقدم في توفير اللقاح، لكنني أود أن أشير إلى أننا تحدثنا كثيرا أيضا عن الإنتاج".

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ووصلت مجموعة من الخبراء الروس اليوم الخميس إلى بلغراد لتقييم إمكانيات إنتاج اللقاح الروسي في صربيا.

ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة في روسيا ومركز غماليا وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).

ومن المقرر أن يقوم المتخصصون الروس الذين وصلوا إلى بلغراد في 11 فبراير، بدراسة القدرات الفنية والبشرية لإنتاج اللقاح الروسي في معهد تورلاك لعلم الفيروسات واللقاحات الصربي.

المصدر: نوفوستي