صربيا بصدد تصنيع لقاح "سبوتنيك V" بمساعدة خبراء روس

أعلنت الرئاسة الصربية عزم بلغراد على بدء تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في صربيا بمساعدة خبراء روس.

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وجاء في بيان أصدرته إدارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن رئيس البلاد أعلن أن "صربيا ستبني منشآت بمساعدة خبراء من روسيا وستباشر تصنيع اللقاح بنفسها".

وحسب البيان فقد أعرب فوتشيتش عن شكره للجانب الروسي على مساعدته في مواجهة جائحة كورونا في صربيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والصربي ناقشا خلال اتصالهما "قضايا مكافحة وباء فيروس كورونا بشكل موضوعي مع التركيز على توسيع التعاون في مجال التطعيم، وتوريد المزيد من الإمدادات لصربيا من اللقاح الروسي".

المصدر: RT