 
مباشر

واشنطن ولندن تبحثان "الرد الموحد على عدوان روسيا" ضد أوكرانيا

أخبار العالم

واشنطن ولندن تبحثان
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s12r

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته البريطانية ليز تروس الوضع حول أوكرانيا وما وصفته واشنطن بـ"الرد الموحد على عدوان روسيا" ضد هذا البلد.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بلينكن وتروس، يوم الخميس، أنهما بحثا "الأولويات المشتركة، بما فيها الرد الموحد القوي على أي عدوان لاحق لروسيا ضد أوكرانيا".

واتفق الجانبان على "أهمية تعزيز الدعم المنسق بين الحلفاء والشركاء لفرض عواقب وثمن على روسيا في حال استمرار العدوان تجاه أوكرانيا".

إقرأ المزيد
روسيا: ننتظر رد الولايات المتحدة بخصوص موعد بدء التفاوض على الضمانات الأمنية
روسيا: ننتظر رد الولايات المتحدة بخصوص موعد بدء التفاوض على الضمانات الأمنية

من جهتها، كتبت تروس على "تويتر" في أعقاب الاتصال مع بلينكن أنهما اتفقا على أن "أي تدخل روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا، وستكون له عواقب قاسية".

وأكد الوزيران وحدة موقف الناتو ومجموعة السبع الكبار بشأن دعم أوكرانيا و"ضرورة انخراط روسيا في مفاوضات مع احترام السيادة" الأوكرانية.

يذكر أن روسيا نفت مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، وأكدت أنها ليست طرفا في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا.

المصدر: RT + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا