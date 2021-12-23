واشنطن ولندن تبحثان "الرد الموحد على عدوان روسيا" ضد أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته البريطانية ليز تروس الوضع حول أوكرانيا وما وصفته واشنطن بـ"الرد الموحد على عدوان روسيا" ضد هذا البلد.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بلينكن وتروس، يوم الخميس، أنهما بحثا "الأولويات المشتركة، بما فيها الرد الموحد القوي على أي عدوان لاحق لروسيا ضد أوكرانيا".

واتفق الجانبان على "أهمية تعزيز الدعم المنسق بين الحلفاء والشركاء لفرض عواقب وثمن على روسيا في حال استمرار العدوان تجاه أوكرانيا".

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من جهتها، كتبت تروس على "تويتر" في أعقاب الاتصال مع بلينكن أنهما اتفقا على أن "أي تدخل روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا، وستكون له عواقب قاسية".

وأكد الوزيران وحدة موقف الناتو ومجموعة السبع الكبار بشأن دعم أوكرانيا و"ضرورة انخراط روسيا في مفاوضات مع احترام السيادة" الأوكرانية.

يذكر أن روسيا نفت مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، وأكدت أنها ليست طرفا في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا.

المصدر: RT + وكالات