فرنسا تسجل أكثر من 84 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا يوم الأربعاء 84272 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في الـ24 ساعة الماضية مقتربة بذلك من أعلى مستوى تسجله على الإطلاق بواقع 87 ألف حالة في نوفمبر 2020.

ويعد هذا ثاني أعلى عدد إصابات يومي ترصده فرنسا هذا العام بعد أن سجلت 84999 حالة جديدة في ذروة موجة الربيع في أبريل 2021.

وتوقع وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران في وقت سابق الأربعاء بأنه يمكن الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بنهاية الشهر الجاري.

وحذر وزير الصحة الفرنسي من أن استمرار تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في أراضي البلاد سيؤدي إلى زيادة حادة في مؤشر الإصابات بالعدوى.

وأكد فيران في تصريح لتلفزيون "BFM TV" أن الإصابات بـ"أوميكرون" تشكل حاليا 20 بالمائة من إجمالي عدد حالات كورونا الجديدة في فرنسا ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ثلث إجمالي عدد الإصابات بعد يومين.

وأشار الوزير إلى أن المتحور الجديد من المتوقع أن يصبح سلالة سائدة في فرنسا خلال فترة ما بين عيد الميلاد ورأس السنة.

واستبعد فيران فرض قيود اجتماعية جديدة في هذه المرحلة، مؤكدا أن الحكومة تعول على التطعيم في جهودها الرامية إلى كبح جماح المتحور الجديد.

المصدر: رويترز