لم يتسلم نتائجه بعد.. بايدن يجرى فحصا آخر للكشف عن كوفيد-19

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه خضع لفحص آخر للكشف عن كوفيد-19 يوم الأربعاء، وذلك بعد فحص خضع له مؤخرا أثبت خلوّه من كورونا.

وأجرى بايدن الفحص بعد خمسة أيام من تعرضه لاحتمال انتقال العدوى من أحد موظفي البيت الأبيض.

وجاءت الفحوص التي أجريت للرئيس الأمريكي للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بعد ثلاثة أيام من الحادث، سلبية.

وتحدث بايدن إلى الصحفيين بعدما أدلى بتصريحات خلال اجتماع بشأن حالة سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز