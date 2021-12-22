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مجلس الأمن يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان

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مجلس الأمن يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان
Reuters Lucas Jackson
مجلس الأمن الدولي - أرشيف
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تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.

وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الانسانية الأساسية في أفغانستان".

وأضاف أن القرار اتخذ من دون أن يشكل الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

من جهته، قال نائب المندوب الروسي لدى المنظمة، إن "روسيا تتوقع أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي في زيادة المساعدة الإنسانية لأفغانستان".

بدوره، أشار المندوب الصيني في مجلس الأمن، إلى أن "بكين تطالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت".

المصدر: "أ ف ب" + وكالات

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