الخارجية الأمريكية: نعمل على إيجاد السبل اللازمة لإيصال المساعدات إلى أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على إيجاد السبل اللازمة لمد كابل بالمساعدات، داعية الدول المجاورة لأفغانستان إلى بذل المزيد من الجهود لتيسير الأوضاع في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن واشنطن تعتقد أن هناك وضعا إنسانيا "ملحا" في أفغانستان مع اقتراب الشتاء، وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة لإيجاد سبل لإدخال المساعدات والسيولة إلى الاقتصاد الأفغاني.

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ودعا دول المنطقة ودول الجوار إلى "بذل المزيد من الجهود لتيسير الأوضاع في أفغانستان".

لكنه أحجم عن ذكر أسماء الدول التي كان يتحدث عنها.

المصدر: "رويترز"