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رئيس وزراء باكستان يدعو الدول الإسلامية لدعم أفغانستان ومواجهة انتهاكات الهند وإسرائيل

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رئيس وزراء باكستان يدعو الدول الإسلامية لدعم أفغانستان ومواجهة انتهاكات الهند وإسرائيل
Reuters SAIYNA BASHIR
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع استراتيجية شاملة لإخراج أفغانستان من أزماته، ومواجهة "انتهاكات الإنسانية" في كشمير وفلسطين.

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليا في إسلام آباد، قال خان إن "الوضع الذي تمر به أفغانستان خطير جدا".

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وأضاف أن "الشعب الأفغاني بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية"، داعيا المجتمع الدولي إلى توسيع المساعدات العاجلة للأفغانيين لرفع عنهم المعاناة الإنسانية، كما طالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لتفادي من انهيار اقتصادي في هذا البلد.

وأكد أن "انعدام الاستقرار في أفغانستان سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار والمنطقة بأكملها بما فيها النزوح الجماعي وتدفق اللاجئين".

 ورحب بإعلان رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن الخطوات الفورية وطويلة الأمد للتعامل مع الوضع في أفغانستان.

من جهة أخرى، أثار خان قضية "الانتهاكات الإنسانية" في كل من كشمير وفي فلسطين، حيث دعا الدول الإسلامية إلى "لعب دورها عبر منصة منظمة التعاون الإسلامي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندية الإسرائيلية بحق الكشميريين والفلسطينيين الأبرياء".

 

المصدر: "صدى البلد" 

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