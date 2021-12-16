السعودية ترسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

أرسلت السعودية اليوم الخميس طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، في أول مبادرة من نوعها من قبل المملكة إلى الدولة الغارقة في الأزمات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الطائرتين اللتين سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "تحملان على متنهما 1647 سلة غذائية، و192 حقيبة إيوائية تزن 65 طناً و746 كيلوغراما".

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة قوله إن "الجسر الجوي الإغاثي السعودي يتضمن تسيير 6 طائرات إغاثية، تشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية تزن 197 طناً و238 كيلو غراما".

وبحسب الربيعة فإن المركز قام "بتأمين مواد غذائية تزن 1920 طناً، تحملها 200 شاحنة إغاثية، ستنطلق عبر قافلة برية من الأراضي الباكستانية سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان".

ويعاني أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، من نقص "حاد" في المواد الغذائية، وفق الأمم المتحدة، ويجد الملايين منهم في فصل الشتاء أنفسهم أمام الاختيار بين الهجرة والمجاعة.

ويتمثل أحد أبرز التحديات في إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرض المؤسسات المالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على حركة "طالبان".

المصدر: "واس"