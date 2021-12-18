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روسيا تنفذ عملية جديدة لإيصال مساعدات إنسانية وإجلاء مدنيين من أفغانستان

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روسيا تنفذ عملية جديدة لإيصال مساعدات إنسانية وإجلاء مدنيين من أفغانستان
Sputnik
إجلاء مواطنين روس وقرغيز وأفغان من كابل على متن طائرات نقل روسية (صورة أرشيفية)
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أعلنت الدفاع الروسية أن 3 طائرات نقل عسكرية أوصلت في وقت سابق اليوم شحنة مساعدات إنسانية لأفغانستان، أقلعت من كابل وعلى متنها مواطنون من روسيا ودول أخرى ممن رغبوا بمغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الطائرات من طراز "إيل-76" تقل نحو 200 شخص من مواطني روسيا وقرغيزستان والطلاب الأفغان الدارسين في الجامعات الروسية.

ومن المقرر أن تهبط الطائرات في مطار تشكالوفسكي في ضواحي موسكو بعد أن تتوقف للتزود بالوقود في طاجكسنان ثم قرغيزستان. 

وكانت الطائرات الثلاث أوصلت إلى مطار كابل 36 طنا من الشحنات الإنسانية، بما فيها الأغذية والأدوية.

وهذه هي رابع عمليات الإجلاء من أفغانستان التي تم تنفيذها بعدما شكلت الدفاع الروسية، بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، مجموعة من ثلاث طائرات نقل عسكرية لهذا الغرض.

وفي الفترة من 26 أغسطس إلى 1 ديسمبر، تم إجلاء 770 من مواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان على متن طائرات النقل العسكرية، التي أوصلت أيضا أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية إلى أفغانستان.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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