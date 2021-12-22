زاخاروفا: سنرد على وقف بث قناة "RT DE" في أوروبا

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بأن روسيا سترد قريبا على وقف بث قناة "RT DE" في أوروبا.

إقرأ المزيد

وكتبت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، في قناتها الرسمية على "تلغرام": "أجبرت برلين مشغل الأقمار الصناعية الأوروبي على وقف بث قناة "RT DE". إنه واقع ملاحقة وسائل إعلام والفصل بين المعلومات. ورد فعل على ذلك سيأتي قريبا".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن منظم وسائل الإعلام الألماني فتح تحقيقا بحق شبكة "RT" الروسية بتهمة انتهاك قواعد البث في الأراضي الألمانية. وكتبت وكالة "DPA" الألمانية أنه قد يتم نتيجة لهذا التحقيق اتخاذ قرار بحظر البث أو تغريم الشبكة التلفزيونية الروسية بمبلغ قد يصل إلى نصف مليون يورو.

وفي 16 ديسمبر الماضي أفادت قناة "RT" بأن موقع "يوتيوب" حظر حساب قناته التلفزيونية الجديدة الناطقة بالألمانية RT Deutsch.

وجاء ذلك في يوم إطلاق هذه القناة. من جانبها طالبت المصلحة الفدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الجماهيري (روسكومنادزور) من شركة "غوغل" برفع كل القيود المفروضة على بث قناة "ٌRT DE" على "يوتيوب".

المصدر: نوفوستي