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أ.ف.ب عن مسؤولين صينيين: فرض حجر بمدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا

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أ.ف.ب عن مسؤولين صينيين: فرض حجر بمدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا
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تفشي فيروس كورونا في مدينة شيان الصينية
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فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من انتشار كورونا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين صينيين.

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وجرى قرار إغلاق المدينة التي تقع في شمال غرب الصين، بسبب تفشي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وذلك بعد أكثر من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان المدينة "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع لخروجهم"، مضيفة أنه يسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 100544.

 

المصدر: أ ف ب + وكالات

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