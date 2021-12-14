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كورونا في الصين.. تسجيل 76 إصابة جديدة وفرض قيود على سكان بلدة جنوبية

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كورونا في الصين.. تسجيل 76 إصابة جديدة وفرض قيود على سكان بلدة جنوبية
Reuters
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين فرضت مدينة في جنوب البلاد قيودا على حركة سكانها.

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وذكرت اللجنة في بيان أن 51 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 80 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 15 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، نزولا من 17 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وفي سياق تطورات كورونا، فرضت بلدة دونغقوان في مقاطعة جوانجدونج بجنوب الصين قيودا على حركة الناس، وحظرت معظم حركة المرور القادمة، ومنعت جميع السكان تقريبا من المغادرة بعد أن ثبتت إصابة مسافرين محليين بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز+ south china morning post

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