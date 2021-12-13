الصين تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 75 إصابة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان، إن 80 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 49 قبل يوم.
وسجلت الصين أيضا 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، نزولا من 20 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99780 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.
المصدر: رويترز
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