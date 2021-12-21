"أكسيوس": البيت الأبيض يرسل مذكرة تؤكد أن حال الأمريكيين أفضل في ظل إدارة بايدن

من المقرر أن يرسل البيت الأبيض ملخصا لنهاية العام يقول فيه إن الأمريكيين أصبح حالهم أفضل خلال السنة الأولى من ولاية جو بايدن مما كان عليه الحال عندما ترك دونالد ترامب منصبه.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن المذكرة التي سترسل إلى الديمقراطيين وبعض المتحالفين، تحت عنوان "2021: POTUS Delivered Results for Work Families"، تستخدم البيانات لتأطير سنة بايدن الأولى كموسم من الإنجازات، على الرغم من انهيار برنامج Build Back Better في نهاية العام، مبينا أن المقاييس المستخدمة تشمل التطعيمات وفتح المدارس والبطالة والنمو الاقتصادي وفقر الأطفال.

وقال إنه "من جهة أخرى، يخطط الجمهوريون، الذين من المتوقع أن يفوزوا بمجلس النواب في الانتخابات النصفية العام المقبل، لسلسلة من التحقيقات مع إدارة بايدن حول عدة مواضيع ومن بينها: الانسحاب من أفغانستان والهجرة غير الشرعية".

المصدر: "أكسيوس"