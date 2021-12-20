 
مباشر

وزير الخارجية الصيني: لن نخشى مواجهة مع الولايات المتحدة

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: لن نخشى مواجهة مع الولايات المتحدة
Reuters
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzvx

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، منوها بأن المنافسة يجب أن تكون إيجابية.

إقرأ المزيد
بكين تعترض على عقوبات أمريكية تستهدف شركات صينية على خلفية تجارة مخدرات
بكين تعترض على عقوبات أمريكية تستهدف شركات صينية على خلفية تجارة مخدرات

وقال وانغ يي في كلمة ألقاها في بكين، اليوم الاثنين، إن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى "سوء تقديرات استراتيجية" من الجانب الأمريكي.

ونشر نص الكلمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.

المصدر: رويترز

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا