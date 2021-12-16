بكين تعترض على عقوبات أمريكية تستهدف شركات صينية على خلفية تجارة مخدرات

أعلنت الصين أنها تعترض على عقوبات أمريكية تستهدف أربع شركات وتاجر مخدرات صينيا متهمين بتشجيع تجارة مواد الأفيون التي تتسبب بعدد وفيات قياسي نتيجة جرعات زائدة في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: "نحض الولايات المتحدة على احترام الوقائع والبحث بنفسها عن أسباب سوء استخدام" المواد الأفيونية على أراضيها بدلا من "تجريم الدول الأخرى".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت يوم أمس الأربعاء أن الرئيس جو بايدن قرر تشديد نظام العقوبات الأمريكية ضد أطراف في مجال تجارة المخدرات الدولية، ما سينطبق فورا على تاجر مخدرات صيني وأربع شركات متهمة بالمشاركة في الانتاج غير القانوني لمادة فينتانيل في السوق الأمريكية، بحسب ما جاء في بيانين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة.

المصدر: "أ ف ب"