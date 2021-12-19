 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها

منظمة الصحة العالمية تكشف سبب تأخير الموافقة على "سبوتنيك V"

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تكشف سبب تأخير الموافقة على
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzou

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن سبب تأخير موافقة المنظمة على لقاح "سبوتنيك V"، يتعلق بالتقييم المستمر للملف الفني وفي انتظار مزيد من المعلومات.

ورفضت هاريس، الزعم بأن منظمة الصحة العالمية ترخص حصرا اللقاحات الغربية، وأشارت إلى أن المنظمة اعترفت بلقاحات من الصين والهند.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لبعض اللقاحات الغربية، تستغرق هذه العملية أيضا وقتا طويلا.

في أوائل أكتوبر، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه تم تخطي كل العوائق في منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالموافقة على "سبوتنيك V"، وبقيت بعض الإجراءات الإدارية.

إقرأ المزيد
الكرملين يعلق على
الكرملين يعلق على "لقاح سبوتنيك V" وتسجيله في منظمة الصحة العالمية

في وقت لاحق، أشار مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق ينتظر الموافقة من المنظمة خلال الشهرين المقبلين.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا