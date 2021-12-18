الصحة الفرنسية: نحو 10% من إصابات كورونا الجديدة في البلاد قد تكون بـ"أوميكرون"
AP
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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور "أوميكرون".
وأضاف فيران، اليوم السبت، أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.
وبموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.
المصدر: رويترز
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