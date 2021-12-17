رئيس الوزراء الفرنسي: "أوميكرون" سيصبح المتحور السائد في البلاد

رجح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن يصبح متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، المتحور السائد في بلاده اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأعلن أنه سيتم حظر الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في فرنسا مساء الـ31 من ديسمبر.

وأضاف: "دعونا نطبق مبدأ الفطرة السليمة فكلما قل العدد، قلت المخاطر التي نتعرض لها".

وتابع: "دعونا نتجنب المهرجانات الكبرى أو التجمعات الكبيرة أو مآدب العشاء الغفيرة".

ومنعت فرنسا قدوم السياح من المملكة المتحدة وطلبت تقديم سبب مقنع لكل من يرغب منهم بدخول البلاد.

وتأتي قيود السفر الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف هذه الليلة استجابة لانتشار متحور "أوميكرون" مستندة بذلك إلى بيان حكومة المملكة المتحدة الأخير، بأن البلاد ستواجه "موجة كبيرة" من حالات "أوميكرون".

وأصدرت الحكومة الفرنسية بيانا أوصى المسافرين الفرنسيين إلى المملكة المتحدة، بتأجيل رحلاتهم إلى هناك.

المصدر: وكالات