تركيا وليبيا توقعان اتفاق تعاون في مجال التعليم

على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية – الإفريقية في إسطنبول، وقعت تركيا وليبيا، أمس الجمعة، اتفاقية تعاون في مجال التعليم.

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وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن وزير التعليم التركي، محمود أوزر، وقع مع نظيره الليبي، موسى المقريف، اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، أوضح محمود أوزر أن "العلاقات بين تركيا وليبيا متجذرة ويعود تاريخها لأكثر من 500 عام"، لافتا إلى أن "العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها".

كما شدد أوزر على "أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي".

من جهته، أكد موسى المقريف أن "تركيا تعد أحد الداعمين لاستقرار ليبيا"، مشيرا إلى "رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون المشترك مع أنقرة بمختلف المجالات".

المصدر: "الأناضول"