بينهم أبي أحمد والمنفي.. أردوغان يستقبل زعماء أفارقة في إسطنبول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات في إسطنبول مع عدد من الزعماء الأفارقة بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأكدت الرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" أن أردوغان عقد اليوم الجمعة في إسطنبول، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية اجتماعات ثنائية مع المنفي وأبي أحمد ورؤساء موريتانيا، محمد ولد الغزواني، والصومال، محمد عبد الله فرماجو، ونيجيريا، محمد بخاري، وجمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج تواديرا، ورواندا، بول كاغامه.

President @RTErdogan received Prime Minister Abiy Ahmed Ali of Ethiopia on the sidelines of the 3rd Türkiye-Africa Partnership Summit in Istanbul. pic.twitter.com/aw97wI6OQT — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 17, 2021

ولم تكشف الرئاسة التركية عن فحوى هذه الاجتماعات التي جرت وراء أبواب مغلقة.

President @RTErdogan met with Head of the Presidential Council of Libya Mohammad Younes Menfi on the sidelines of the 3rd Türkiye-Africa Partnership Summit in Istanbul. pic.twitter.com/umheG5zJND — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 17, 2021

وتأتي محادثات أردوغان مع أبي أحمد والمنفي على خلفية استمرار النزاع المسلح في إثيوبيا وتصعيد التوتر في ليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في هذا البلد.

المصدر: RT