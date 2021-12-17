الخارجية الروسية: لا توجد خطط لاستئناف عمل مجلس روسيا –الناتو

قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن الناتو لم يرد حتى الآن، على جميع مقترحات موسكو السابقة لخفض التصعيد.

وأشار غروشكو، إلى أن الحلف لم يقدم أي مبادرات ملموسة وجادة، لاستئناف عمل مجلس روسيا –الناتو.

وأضاف غروشكو: "لم نتلق أي مقترحات جادة ملموسة من الناتو. ظلت جميع مقترحاتنا السابقة بشأن خفض التصعيد دون إجابة".

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في وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة بدء المفاوضات على الفور بهدف التوصل إلى اتفاقيات قانونية دولية واضحة تستبعد أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق ونشر الأسلحة التي تهدد روسيا في الدول المجاورة، ولا سيما في أوكرانيا.

وتؤكد موسكو على ضرورة التراجع رسميا عن قرار قمة الناتو لعام 2008 في بوخارست، الذي وعد أوكرانيا وجورجيا بنيل عضوية الحلف لأنه يتعارض مع التزام قادة جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدم تعزيز أمنهم على حساب أمن الآخرين.

المصدر: نوفوستي