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الناتو يؤكد استعداده للحوار مع روسيا

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الناتو يؤكد استعداده للحوار مع روسيا
Reuters
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في باريس، 10 ديسمبر 2021
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يزال جاهزا للحوار مع روسيا.

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين في باريس: "تتطلب هذه الأزمة اتخاذ قرار سياسي ودبلوماسي وتحقيق تسوية، ونرحب بالحوار بين الرئيسين (جو) بايدن و(فلاديمير) بوتين، وكذلك بالجهود الهادفة لعقد اجتماع جديد بصيغة نورماندي، لأن الحوار يزداد أهمية عندما يزداد التوتر".

وأضاف: "إن اقتراحنا حول إجراء الحوار في إطار مجلس روسيا-الناتو لا يزال ساري المفعول".

المصدر: نوفوستي

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