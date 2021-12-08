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ستولتنبرغ: مجلس روسيا – الناتو قد يبحث الوضع حول أوكرانيا

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ستولتنبرغ: مجلس روسيا – الناتو قد يبحث الوضع حول أوكرانيا
Reuters INTS KALNINS
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف يؤيد استئناف عمل مجلس روسيا – الناتو، بما يخدم بحث الوضع في أوكرانيا في إطاره.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر عبر الفيديو، يوم الأربعاء: "أعتقد أنه يجب أن نستخدم كافة الأدوات والمنصات للتعامل مع روسيا. والناتو لا يزال يثق بالحوار مع روسيا، بما في ذلك في إطار مجلس روسيا – الناتو الذي تم تشكيله في أعقاب الحرب الباردة".

وتابع أنه يمكن في إطار المجلس عقد لقاءات بين روسيا وأعضاء الناتو ومناقشة دائرة واسعة من القضايا، بما فيها الوضع في أوكرانيا وتقليص المخاطر والتدريبات والرقابة على الأسلحة والكثير من القضايا الأخرى.

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وأعرب عن أسفه لعدم عقد اجتماعات مجلس روسيا – الناتو، مضيفا أن "الناتو اقترح عقد مثل هذا اللقاء، ودعا الجانب الروسي أكثر من مرة، لكن روسيا رفضت جميع المقترحات".

وأضاف أن المقترح لا يزال قائما، مشيرا إلى أن قنوات الاتصال مع روسيا موجودة، لكنها لا تكفل الحوار الطبيعي.

المصدر: نوفوستي

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