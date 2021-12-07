مسؤول أمريكي: قد نعيد انتشار قواتنا في أوروبا إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا

قال مسؤول عسكري أمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تسعى لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في أوروبا، إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي دون أن تذكر اسمه أن واشنطن ستعزز الجناح الشرقي لـ"الناتو" بإعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا عوضا عن إرسال قوات جديدة من مناطق أخرى إلى هناك.

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وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للصحفيين إن الولايات المتحدة ستعمل على دعم الدول الأعضاء في حلف الناتو في أماكن مثل دول البلطيق، بقدرات إضافية لطمأنتها في حال تعرض أوكرانيا "للغزو روسي".

وأضاف أن الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين وأسلحة أخرى، قد ترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى كييف.

المصدر: رويترز