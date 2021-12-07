بوتين يطالب بايدن بضمانات بعدم توسع الناتو

قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا مسؤولية الوضع بشأن أوكرانيا، وأضاف في بيان، أن بوتين طالب بايدن بضمانات بعدم توسُع حلف الناتو.

في السياق، أعلن مساعد الرئيس الروسي /يوري أوشاكوف/ عقب المباحثات أن بوتين أكد لبايدن أن كييف تقوض تنفيذ اتفاقات مينسك وتماطل في المفاوضات.