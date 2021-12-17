الجيش الإسرائيلي: اعتقال مشتبه بهم في عملية إطلاق النار في الضفة الغربية
Reuters
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اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمنطقة التي نفذت فيها عملية إطلاق النار مساء يوم أمس الخميس، والتي أدت إلى مقتل مستوطن.
بالإضافة إلى المعتقلين، قامت قوات الجيش أيضا بمصادرة مواد من الكاميرات الأمنية في قرى المنطقة.
كما تم نقل مئات المقاتلين من كتيبة المظليين 890 وكتيبة جولاني الاستطلاعية ووحدة "الكرز-دفدوفان"، وعدد من جنود الاحتياط، الى الضفة الغربية بعد تنفيذ العملية، وسيتم نشرهم قرب رام الله وفي منطقتي نابلس وجنين.
المصدر: i24news
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