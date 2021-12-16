مراسلتنا: مقتل مستوطن أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة حومش (صور + فيديو)

أفادت مراسلة RT في القدس مساء يوم الخميس بأن مستشفى بيلينسون الإسرائيلي أعلن مقتل مستوطن أصيب بجروح خطيرة في إطلاق للنار قرب مستوطنة حومش في الضفة الغربية.

وكانت قناة "كان" العبرية قد أفادت بأن 3 إسرائيليين أصيبوا بإطلاق النار عند مدخل المستوطنة، أحدهم إصابته خطيرة.

وقال موقع "0404" العبري إن مستوطنا أصيب بعيار ناري في الرقبة وحالته خطيرة.

وأضاف أن اثنين آخرين أصيبا إصابات خفيفة جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة حومش المخلاة على الطريق بين نابلس وجنين.

وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم تلقوا نبأ إطلاق نار قرب مستوطنة حومش، وأنه يجري فحص خلفية الحادث.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق عددا من الطرق في محيط مستوطنة حومش وشرع بعمليات التفتيش، مضيفة أن قوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط بحثا عن المشتبه فيهم.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مركبة مسرعة أطلقت النار وغادرت المنطقة.

المصدر: RT