وزير الخارجية الإسرائيلي: عنف المستوطنين وصمة عار ولن نتسامح بهذه القضية

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن عنف المستوطنين "وصمة عار على إسرائيل"، مؤكدا عدم التسامح تجاه هذه القضية.

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واعتبر لابيد، أن "من يهاجم الأبرياء فهو مشاغب ومجرم وسيعامل على هذا النحو". وقال: "لن يكون هناك أي تسامح تجاه هذه القضية".

وأكد في مقابلة نشرتها "ذي أتلانتيك" الأمريكية أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بصدد تشكيل فريق عمل للحد من العنف. وأضاف "هؤلاء مثيرو الشغب العنيفون الذين يحاولون إضفاء طابع سياسي على حقيقة أنهم ليسوا كذلك. نحن نتحدث عن مجرمين تعتبر "الأيديولوجيا" و"السياسة" مجرد ذريعة.

وأشار إلى "استمرار معدل الهجمات العنيفة من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الارتفاع".

وكان غانتس قد عقد اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلين عن قوات الأمن الإسرائيلية لمناقشة المشكلة، داعيا الجيش إلى التدخل قبل تصعيد الأمور.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد سجل في عام 2020، 272 حادثة عنف في الضفة الغربية.

المصدر: i24